Moslimovia v Číne protestovali proti plánom na zbúranie časti mešity

Peking 10. augusta (TASR) - Tisíce moslimov sa zišli v piatok v mešite v meste Wej-čou na severozápade Číne, aby protestovali proti plánovanému zbúraniu časti tejto stavby. Informovala o tom agentúra AP s tým, že protestné zhromaždenie sa pred mešitou konalo aj vo štvrtok.Tieto protesty sa odohrávajú v čase, keď mnohí ľudia v Číne hlásiaci sa k rozličným vierovyznaniam, ktoré boli čínskym vedením doteraz tolerované, pociťujú obmedzovanie náboženských slobôd.V praxi sa to prejavuje aj ničením vonkajších náboženských symbolov: z mešít sa odstraňujú polmesiace, kresťanské chrámy sa zatvárajú a odstraňujú sa z nich kríže, výtlačky Biblie sa konfiškujú a tibetské deti úrady premiestňujú z budhistických kláštorov do štátom riadených škôl.Asi 30-tisícovú moslimskú komunitu v meste Wej-čou, ktorá patrí k etniku Chuejov, nedávno znepokojila správa, že úrady nariadili odstrániť z mešity osem z jej deviatich kupol. Mešita pritom nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou, zaplatenou z darov veriacich, a na jej znovuotvorení sa zúčastnil aj mestský tajomník komunistickej strany, uviedli miestni obyvatelia pre AP. Dodali, že úrady svoj zámer na demoláciu kupol zdôvodnili tým, že mešita je po prestavbe väčšia, ako bolo v projekte a stavebnom povolení. Veriaci však toto tvrdenie odmietajú.Agentúra AP poznamenala, že okresné úrady o plánoch na búranie v mešite nič nevedia. Miestne úrady sa zasa agentúre AP nepodarilo skontaktovať.Podobné protestné zhromaždenia ako v meste Wej-čou sú v Číne ojedinelé. Čínska vláda sa totiž akýkoľvek náznak nesúhlasu snaží zlikvidovať už v zárodku. Za vlády prezidenta Si Ťin-pchinga sa komunistická strana sústreďuje na boj sv komunite viac ako 20 miliónov čínskych moslimov.Za baštu moslimských radikálov je považovaná provincia Sin-ťiang na západe krajiny, kde sa v uplynulých rokoch odohralo niekoľko ozbrojených útokov moslimských separatistov. Vláda v reakcii na ne internovala tisíce príslušníkov ujgurskej a kazašskej menšiny do táborov, kde sú indoktrinovaní, nútení odsúdiť islam a deklarovať lojálnosť ku komunistickej strane.