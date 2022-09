Moslimskí duchovní vyzvali Uzbekov, aby sa nezapájali do agresie Ruska proti Ukrajine, nejde o žiadnu svätú vojnu

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - Moslimskí duchovní v Uzbekistane vyzvali občanov krajiny, aby sa nezapájali do ruskej vojny na Ukrajine.Členovia niektorých teroristických organizácií sa snažia verbovať moslimov, aby bojovali v konflikte na Ukrajine pod zámienkou, že ide „svätú vojnu", uviedla Moslimská rada Uzbekistanu.V skutočnosti sa však moslimovia nemôžu zapájať do nijakých vojenských akcií s výnimkou obrany vlasti, dodala.Vyhlásenie najvyššej náboženskej autority Uzbekistanu prišlo po tom, ako Rusko ponúklo zrýchlené udelenie občianstva cudzincom, ktorí vstúpia do jeho armády. Informuje o tom web The Guardian.