Moslimskí Rohingovia sú údajne proti nútenej repatriácii

Cox's Bazar 20. augusta (TASR) - Predstavitelia Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a bangladéšska vláda uviedli, že moslimskí Rohingovia, ktorí utiekli do Bangladéša, sa nechcú vrátiť späť do Mjanmarska. Informácie priniesla v utorok agentúra AP.Bangladéšsky komisár pre utečencov Abul Kalam uviedol, že len 21 z celkovo 1056 rodín, ktorým bola nariadená repatriácia, predložilo potrebné formuláre a komunikovalo s úradmi o tom, či sa chcú vrátiť do Mjanmarska. Ako zdôraznil, všetky pritom potvrdili, že sa vrátiť nechcú. Repatriácia by sa mala začať vo štvrtok.Ako pripomenula AP, podobný pokus týkajúci sa návratu utečencov tejto menšiny z vlaňajška stroskotal, keďže utečenci sa nechceli vrátiť dobrovoľne, čo bola podmienka, na ktorej sa dohodli Bangladéš s Mjanmarskom.V utečeneckých táboroch v Bangladéši žije viac než 700.000 Rohingov, ktorí tam ušli pred dvoma rokmi z Mjanmarska v dôsledku násilností a rozsiahleho porušovania svojich ľudských práv zo strany miestnej armády.