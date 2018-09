Most chce umožniť MŽP zamietnuť návrh na určenie prieskumného územia

Peter Kresák na archívnej snímke. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia by mohlo zamietnuť návrh na určenie prieskumného územia, ak ložisko vyhradeného nerastu nebude možné v budúcnosti využívať. A tiež vtedy, ak by bolo určenie prieskumného územia v rozpore s verejným záujmom. Tieto zmeny má priniesť novela zákona o geologických prácach (geologický zákon), ktorú na septembrovú parlamentnú chôdzu predložili poslanci Mosta-Híd Peter Antal, Peter Kresák a Tibor Bastrnák.Po novom by si ministerstvo mohlo vyžiadať podklady týkajúce sa možného budúceho využitia ložiska, alebo ak sú na to závažné dôvody verejného záujmu. A aj na základe toho by potom rozhodovalo o návrhu na určenie prieskumného územia.Návrh má tiež určiť povinnosť ministerstva, ako správneho orgánu konajúceho vo veci núteného obmedzenia vlastníckeho práva, dôkladne sa v konaniach zaoberať otázkou prevažujúceho verejného záujmu.vysvetľujú poslanci.Novela by podľa nich mala skvalitniť rozhodovaciu činnosť ministerstva a súčasne zlepšiť postavenie vlastníka záujmovej nehnuteľnosti.