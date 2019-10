Most chce viac asistentov učiteľov a viac peňazí za prácu s žiakmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Bratislava 17. októbra (TASR) - Viac asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, definícia žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príplatok za prácu s takýmito žiakmi. To sú niektoré zmeny, ktoré presadzuje Most-Híd. Informovali o nich poslanci Národnej rady SR z Mosta-Híd a štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák.uviedol na tlačovej konferencii v parlamente Krajňák s tým, že opatrenie si vyžiada asi 2,2 milióna eur.Zmeny počítajú aj so zvýšením príplatku za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.povedal Krajňák.Zmeny sa majú dotknúť aj financií tak, aby deti zo sociálne znevýhodneného prostredia dostali učebné pomôcky vrátane napríklad cvičebného úboru. Novinkou má byť aj definícia žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia.uviedol Krajňák.Návrh hovorí aj o zbere dát. Most-Híd chce, aby ministerstvo školstva spolu so Sociálnou poisťovňou uzavrelo dohodu o výmene dát.vysvetlil Krajňák, podľa ktorého návrhy prinášajú kvalitatívnu zmenu do našich škôl.