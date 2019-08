Most-Híd a SMK chcú uzatvoriť rokovania o možnej koalícii

Na snímke podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) - Vládna strana Most-Híd a mimoparlamentná SMK chcú uzatvoriť rokovania o možnej koalícii do parlamentných volieb do konca augusta. O výsledkoch pondelkového stretnutia informovali na tlačovej konferencii podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz a Peter Őry z SMK.Nateraz sa strany dokázali dohodnúť na 17 z 19 bodov. Zvyšné dva body SMK ešte preberie na vlastnej pôde.povedal Ravasz.Na otázku, či je problém v tom, že SMK nechce Bugára ako jednotku na kandidátke, odpovedal Ravasz, že to môževyhlásil.Jednou z problémových tém je tiež podiel ľudí na potenciálnej kandidátke.podotkol Ravasz.Dohodnuté body boli prevažne technického charakteru, išlo napríklad o dohodu na spoločnom volebnom štábe alebo spôsob voľby systému predsedu frakcie.komentoval Őry. Avizoval rokovania predsedníctva strany, na ktorom sa dohodnú na ďalšom postupe.Ako povedal Ravasz, z interného prieskumu Mosta-Híd vyplynulo, že asi tretina voličov z jednej aj druhej strany môže mať s koalíciou s SMK problém.načrtol Ravasz. Opäť pripomenul, že SMK je etnická strana, zatiaľ čo Most-Híd je skôr interetnická strana, a musia sa navzájom rešpektovať.Okrem SMK má Most-Híd za sebou sériu rokovaní s MKDSZ-MKDA či Maďarským fórom. Vládna strana rokovala aj s mimoparlamentnou Šancou, Rómskou iniciatívou Slovenska a Slovenskou konzervatívnou stranou.