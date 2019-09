Most-Híd by stratifikáciu podporil, ĽSNS sa chce s Kalavskou stretnúť

Andrea Kalavská, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 18. septembra (TASR) – Koaličná strana Most-Híd by v prvom čítaní podporila návrh reformy zdravotníctva, tzv. stratifikáciu. Má však isté pripomienky. Pre TASR to v stredu povedal predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák. ĽSNS sa rozhodne až po opätovnom stretnutí s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD).komentoval. Podľa jeho slov by išlo napríklad o zvýšenie dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v tých regiónoch, v ktorých by to bolo možné.Podpredseda ĽSNS Martin Beluský pre TASR uviedol, že sa s ministerkou potrebujú stretnúť ešte raz, aby strane odpovedala na niektoré otázky. Jedna sa týka personálneho zabezpečenia, druháv zákone.zdôraznil s tým, že rozhodnúť sa v konečnom dôsledku musí poslanecký klub ĽSNS.Opozičné OĽaNO a SaS reformu nemocníc, tzv. stratifikáciu, podporia, ale len v prípade, že MZ SR definuje maximálne čakacie lehoty na liečbu ochorení a operácií. Poslanci Marek Krajčí a Eduard Heger (obaja OĽaNO) v stredu na pôde Národnej rady (NR) SR uviedli, že im to ministerka zdravotníctva už prisľúbila. Rovnakú podmienku mala aj SaS.Kalavská priebežne rokuje o stratifikácii so zástupcami všetkých parlamentných strán, vrátane zástupcov nezaradených poslancov. Ministerstvo zdravotníctva sa k záverom vyjadrí následne po skončení rokovaní. Je presvedčená, že bez reformy slovenské zdravotníctvo skolabuje. Od politikov, ktorí za ňu nezahlasujú, vyžaduje, aby sa vyjadrili k téme, kam má zdravotníctvo na Slovensku smerovať.Stratifikácia prinesie napríklad merania cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice budú musieť postupne nastaviť kritériá, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Projekt definuje 28 skupín, ktoré zastrešujú desiatky konkrétnych výkonov. Tie sa musia centralizovať. Nová typológia nemocníc má garantovať zdravotnú starostlivosť v jasne určenom rozsahu. Platná by mala byť od roka 2024. Priniesť by mala aj nový typ nemocníc, ktoré sa budú orientovať na dlhodobú starostlivosť.