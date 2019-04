Most-Híd chce v EP riešiť ilegálnu migráciu a pomáhať mladým rodinám

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 30. apríla (TASR) – Program koaličného Mosta-Híd v rámci Európskeho parlamentu zahŕňa zastavenie ilegálnej migrácie, pomoc mladým rodinám, zachovanie schengenskej mobility a riešenie klimatických zmien. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave.Jedným z kľúčových bodov programu Mosta-Híd je zastavenie ilegálnej migrácie na vonkajších hraniciach Európskej únie.uviedol europoslanec a líder kandidátky Mosta-Híd do Európskeho parlamentu József Nagy.Ďalším z bodov programu má byť presadzovanie ochrany národnostných menšín, ktorým chce koaličná strana garantovaťspresnil Nagy.Kandidátka do europarlamentu Andrea Vitkóová poukázala na sociálnu časť programu, ktorý sa zameriava na „vyváženie znevýhodnenej situácie detí a rodičov v neúplných rodinách“. Taktiež apeluje na rovnocenné postavenie oboch rodičov pri výchove detí, vrátane rodičovskej dovolenky. Spomenula aj snahu o odstránenie platových rozdielov medzi mužmi a ženami a prísnejšie tresty za domáce násilie.Most-Híd sa chce venovať na európskej úrovni aj klimatickým zmenám.uviedol kandidát do europarlamentu Norbert Kurilla.