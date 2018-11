Most-Híd chce v zákone pojem obchodná prirážka a pravidlá pri cenách

Na archívnej snímke poslanec Peter Antal (Most-Híd). Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Do zákona by sa mal zaviesť nový pojema mali by sa nastaviť jasné pravidlá pre dohadovanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení.Takéto novinky navrhuje trojica poslancov koaličného Mosta-Híd Peter Antal, Irén Sárközy a Andrej Hrnčiar v novele zákona o cenách. Právnu normu predložili na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá má naplánovaný začiatok na 27. novembra. Účinnosť novely je navrhnutá od 1. marca 2019.Novelou chcú teda predkladatelia doplniť do zákona definíciu primeranej obchodnej prirážky. Tú má predstavovať obchodná prirážka, ktorá nepresiahne dvojnásobok obchodnej prirážky, ktorá je uplatňovaná na rovnaký, porovnateľný alebo vzájomne zastupiteľný tovar od iného dodávateľa, ktorý predávajúci ponúka v rovnakom čase. Pričom obchodnou prirážkou sa rozumie percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou voči nákupnej cene.Predkladatelia zároveň navrhujú, že neprimeranú cenu nemôže dohodnúť predávajúci ani kupujúci, ktorí sú vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji a nákupe potravinárskych výrobkov.uviedli poslanci.Návrhom zákona tiež dávajú kompetenciu Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kontrolovať cenovú disciplínu v oblasti cien potravinárskych výrobkov. Podľa predkladateľov ide o reakciu na zneužívanie ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu, ktoré sa v obchodných vzťahoch najmä pri predaji potravinárskeho tovaru vyskytuje stále častejšie.