Most-Híd chce zmeny pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Poslanci Mosta-Híd navrhujú zmeny v systéme podpory vzdelávania žiakov základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zabezpečiť chcú pre nich dostatok asistentov učiteľa a sociálnych pedagógov. Vyplýva to z novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú predložili na rokovanie Národnej rady (NR) SR.ozrejmili v predložených materiáloch. Počet asistentov učiteľov a sociálnych pedagógov v základných školách chcú zvýšiť tak, aby na 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pripadal jeden takýto zamestnanec.Na účely financovania navrhujú zaviesť definíciu žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia priamo do školského zákona. Ako nový druh nákladu chcú zaviesť zabezpečenie chýbajúcich pomôcok nad rámec dotácie na školské potreby.V tejto súvislosti tiež navrhujú zmenu v zákone o sociálnom poistení, a to s cieľom sledovať v dlhšom časovom horizonte vybrané ukazovatele výchovy a vzdelávania na Slovensku. Tvrdia, že v súčasnosti ide najmä o proces skvalitňovania vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane inklúzie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach.Návrh podľa ich slov vedie k lepšej identifikácii detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Opatrenia by sa mali zameriavať hlavne na najmenej rozvinuté okresy Slovenska.Zmeny by sa podľa predkladateľov mali dotknúť aj zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, aby sa odstránila neopodstatnená administratíva pri rušení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov.