Most-Híd: Globálny pakt o migrácii neohrozuje suverenitu SR

Bratislava 7. novembra (TASR) - Globálny pakt OSN o migrácii podľa koaličnej strany Most-Híd neohrozuje suverenitu SR. Nepovažuje preto za opodstatnené prijímať spoločné uznesenie, ktorým Slovensko odmietne súhlas s paktom, ako v stredu navrhla koaličná SNS. Most-Híd vyhlásil, že opatrnosť je na mieste, no strašenie občanov považuje za nežiaduce. Stotožňuje sa preto so stanoviskom rezortu diplomacie, ktoré ústami svojho šéfa Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) vyzvalo na diskusiu bez dezinformácií a vyjadrilo nádej, že sa Slovensko zachová akonapísala hovorkyňa strany Klára Debnár. Pakt podľa nej ponúka priestor na konštruktívnu diskusiu na úrovni medzinárodného spoločenstva, na Slovensku aj v rámci koalície.Pakt kritizovala strana SNS, ktorá chce, aby sa jeho rizikami zaoberal nielen rezort diplomacie, ale aj koaliční partneri a ostatné politické strany. Pripomenula, že v pakte sa spomína viac ako 100 záväzkov a aj keď sa dokument "", zavádza rôzne spôsoby implementácie a následnej kontroly a hodnotenia tohto paktu.Lajčák minulý týždeň okrem iného vyhlásil, že Globálny pakt OSN o migrácii je politický dokument, ktorý členské krajiny do ničoho nenúti a formulovanie migračnej politiky ostáva suverénnym právom každého štátu. V dokumente sa podľa jeho slov nepíše, že migrácia je ľudské právo ani to, že nie je rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou.Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) ubezpečil občanov SR, že Slovensko nijako nemení svoju pozíciu v otázke migrácie. Tvrdí, že vláda pod jeho vedením v žiadnom prípade neurobí nič, čo by mohlo akokoľvek ohroziť, či oslabiť bezpečnosť a suverenitu SR.Na prijatí migračného paktu sa 193 členských štátov OSN dohodlo v septembri 2016. Práce na jeho texte sa začali v apríli 2017. Cieľom 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Zdôrazňuje sa v ňom nedotknuteľnosť suverenity jednotlivých krajín a ich právo na vlastnú podobu migračnej politiky.