Most-Híd je pripravený na vstup do Aliancie, od vlády čaká používanie zdravého sedliackeho rozumu (video)

26.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Most-Híd na sobotňajšej Republikovej rade prijala základné dokumenty potrebné pre vznik Aliancie . Základné princípy, ciele a stanovy boli prijaté bez zmien, v takej podobe, v akej boli dohodnuté na rokovaniach medzi tromi stranami.Republiková rada Mosta-Híd prijala aj uznesenie k pandémii a Plánu obnovy, stanovisko zaujala aj k otázkam práv národnostných menšín a boja proti extrémizmu. V tlačovej správe o tom informovala Klára Magdeme zo strany Most-Híd.„Vždy sme boli verní našim hodnotám a ostaneme im verní vždy. Pre nás je dôležitá demokracia a právny štát, euroatlantické smerovanie krajiny, sloboda a rovnosť občanov a participácia národnostných menšín na verejných politikách tejto krajiny. Na Slovensku nie je veľa nám podobných, ale k fungujúcej demokracii v tejto krajine potrebujeme platformu politikov, ktoré vyznávajú tieto hodnoty,“ uviedol predseda strany László Sólymos v súvislosti so zlúčením strán Most-Híd, SMK Sólymos dodal, že partnerom nestanovujú ďalšie požiadavky, pretože by mohli rozbiť „krehkú“ dohodu medzi stranami. „Na vyjasnenie všetkých otázok budeme mať dostatočný priestor aj po oficiálnom vzniku Aliancie,“ pokračoval s tým, že v prípade rovnakého prístupu všetkých dotknutých strán môže Aliancia oficiálne vzniknúť už v nasledujúcich týždňoch.Strana sa vo svojom uznesení vyjadrila aj k aktuálnym politickým témam. V súvislosti s pandémiou upozornila na fakt, že kvôli novému, nákazlivejšiemu variantu delta sú viac ohrozené nezaočkované skupiny obyvateľstva, medzi ktorými sú aj deti.Vládu Eduarda Hegera (OĽaNO) preto vyzvala, aby zabezpečila ochranu detí a kvôli možnému lockdownu vyzvala aj ministra školstva k prezentácii stratégie dištančnej výučby na rok 2021/2022. Republikový orgán strany negatívne hodnotí dianie na ministerstve školstva a kultúry v oblasti národnostnej politiky.Podľa Mostu-Híd na oboch rezortoch dochádza k odbudovaniu a brzdeniu toho, čo strana za ostatné roky pre národnostné menšiny na Slovensku dosiahla. Upozornili aj na možné nepriaznivé následky v boji proti extrémizmu kvôli organizačným zmenám na polícii a Špeciálnej prokuratúre.Prijatie plánu obnovy , ktorého súčasťou je aj reforma zdravotníctva, hodnotí strana pozitívne, avšak vyzýva vládu, aby nepokračovala v zanedbávaní južných a východných regiónov Slovenska podobným spôsobom, ako pri rozvoji cestnej infraštruktúry. Predstavitelia strany nesúhlasia s tým, aby z nemocníc na juhu a východe Slovenska sa stali iba zariadenia pre dlhodobo chorých a chronických pacientov.„Podporíme takú reformu zdravotníctva, ktorá prinesie vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, a ktorá bude dostupná pre každého. Od tejto vlády už neočakávame veľa, iba toľko, aby už konečne začala používať zdravý sedliacky rozum. To snáď dokáže každý príčetný politik,“ uzavrel tlačovú konferenciu predseda strany László Sólymos.