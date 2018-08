Most-Híd: Je v našom záujme, aby sa orgány v kauze únosu rozhýbali

Trinh Xuan Thanh, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. augusta (TASR) - Nikto nemôže pochybovať o tom, že ak by sa podozrenia aktívnej účasti Slovenskej republiky na únose vietnamského občana potvrdili, znamenalo by to pre nás nemalé komplikácie na úrovni medzinárodných vzťahov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa koaličnej strany Most-Híd Klára Debnár v odpovedi na otázku, ako vníma vyjadrenie z Berlína, že obeť únosu opustila schengenský priestor a vrátila sa do vlasti v slovenskom vládnom lietadle.tvrdí Most-Híd. Do samotného vyšetrenia prípadu je podľa strany potrebná zdržanlivosť ústavných činiteľov,Krajinský kriminálny úrad v Berlíne predpokladá podľa správy mienkotvorného denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), že obeť únosu opustila schengenský priestor a vrátila sa do vlasti v slovenskom vládnom lietadle. Podľa berlínskych vyšetrovateľov niet o použití slovenského vládneho stroja pri únosecituje FAZ z ich správy.Kriminalisti v nej poukazujú na stretnutie vietnamského ministra vnútra To Lama a vtedajšieho slovenského ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktoré podľa ich názoru, a toKaliňák v reakcii uviedol, že v zozname cestujúcich v slovenskom vládnom špeciáli, ktorý poskytli vietnamské úrady, nebolo meno trestne stíhaného občana Vietnamu, lietadlom nebol prevážaný žiaden ležiaci pacient ani spútaný alebo inak obmedzovaný človek a všetky osoby mali diplomatický pas.pýtal sa v stručnom stanovisku Kaliňák.