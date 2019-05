Most-Híd má hovoriť o možnej spolupráci s SMK

Na archívnej snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 30. mája (TASR) - Predsedníctvo Mosta-Híd by malo v sobotu riešiť aj otázku možnej spolupráce s neparlamentnou SMK. Podľa informácií TASR by mohla na rokovaní odznieť tiež výzva predsedovi Bélovi Bugárovi na odchod z funkcie. Ako možný iniciátor sa spomína dosluhujúci europoslanec József Nagy. Ten tvrdí, že nič nepripravuje.uviedol v reakcii na informácie Nagy. V pondelok hovoril, že predsedu Bélu Bugára sa Most-Híd nechystá vymeniť.uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Viac nekonkretizovala.Minister spravodlivosti Gábor Gál v stredu uviedol, že majú na predsedníctve hovoriť o výsledku eurovolieb a o tom, ako ďalej. Gál sa nazdáva, že strana by aj vzhľadom na jej výsledky vo voľbách mala robiť niečo inak.S výsledkom eurovolieb, v ktorých Most-Híd získal 2,59 percenta hlasov a neobsadil ani jeden mandát, sa strana podľa Gála vyrovnáva rôzne.povedal Gál novinárom.Konkrétnejší nebol. Nepotvrdil ani záujem o spájanie maďarských strán, ale súhlasí, že roztrieštenosť komunite neprospieva. Na Slovensku sú momentálne okrem Mosta-Híd aj neparlamentné SMK a Maďarské fórum. SMK v eurovoľbách tiež neuspela a Maďarské fórum ešte v žiadnych voľbách nekandidovalo, vzniklo len nedávno.