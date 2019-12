Most-Híd návrh rozpočtu podporí, podľa SaS by provizórium bolo lepšie

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. decembra (TASR) - Strana Most-Híd zahlasuje za prijatie návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 predseda strany Béla Bugár. Podľa neho totiž rozpočet verejnej správy počíta s deficitom, ale zahŕňa aj sociálne opatrenia pre ľudí.Opozičná SaS je presvedčená o opaku. Poslanec Martin Klus uviedol, že mať rozpočtové provizórium by bolo lepšie, ako mať zlý rozpočet, na ktorého riziká upozorňuje aj rozpočtová rada, či Národná banka Slovenska.Bugár upozornil, že budúcoročný rozpočet je o miliardu väčší ako tohtoročný, z tejto sumy ale podľa jeho slov bude profitovať oblasť školstva, zdravotníctva, ako aj sociálna oblasť. Tieto tri oblasti podľa Bugára berú z rozpočtu viac ako tri štvrtiny.podotkol Bugár s tým, že súhlasí, že je potrebné zlepšiť výber daní, napríklad daň z pridanej hodnoty.vyhlásil Bugár. Nepovažuje za dobré, keby bolo pred voľbami rozpočtové provizóriom.vysvetlil Bugár s tým, že by však museli byť naplnené prijaté legislatívne opatrenia.Opačný názor má však Klus, ktorý opäť zopakoval, že, a preto je pre stranu nepodporiteľný.upozornil Klus. Podľa neho je preto asi lepšie mať rozpočtové provizórium, ako zlý štátny rozpočet.argumentoval Klus.Podľa Bugára sa však vláda snažila prijímať opatrenia aj na začiatku volebného obdobia.adresoval Bugár Klusovi.Poslanec SaS tiež upozornil na to, že výhrady k rozpočtu majú aj mestá a obce, ktoré sú nútené občanom zvyšovať dane.dodal Klus, že aj toto negatívum by si mali občania uvedomiť.Bugár je presvedčený, že do budúcnosti by bolo potrebné vymyslieť mix daní, lebo napríklad pri poklese nezamestnanosti budú samosprávy dostávať menej.dodal v súvislosti so samosprávami Bugár.