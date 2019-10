Most-Híd navrhuje SMK a MKDA zintenzívniť rokovania o volebnej strane

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár . Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 14. októbra (TASR) - Predsedníctvo parlamentnej strany Most-Híd víta pozitívnu reakciu Republikovej rady SMK na ich iniciatívu rokovať o vytvorení volebnej strany. Vzhľadom na blížiaci sa termín volieb navrhuje tiež zintenzívniť rokovania. TASR o tom informovala Klára Magdeme z Mosta-Híd.deklaroval Most-Híd. Účastníkom rokovaní bude aj Maďarská kresťanskodemokratická aliancia (MKDA-MKDSZ), s ktorou sa Most dohodol na spolupráci už v lete.Republiková rada SMK zasadala v sobotu (12. 10.). Potvrdila snahu vytvoriť spoločnú kandidačnú listinu s maďarskými stranami. Ako dôvod na tento postup predseda rady Péter Őry uviedol, že je veľmi ťažké dostať sa na samostatnej kandidátke do parlamentu.Maďarské aj ďalšie menšinové strany rokovali o prípadnej predvolebnej spolupráci už počas leta. S viacerými stranami rokoval aj vládny Most-Híd, napokon sa dohodol len s mimoparlamentnou Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA-MKDSZ). MF, SMK a vznikajúce hnutie Spolupatričnosť už koncom septembra informovali, že chcú ísť do volieb na spoločnej kandidačnej listine.