Most-Híd navrhuje zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane v roku 2020

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

Bratislava 4. júna (TASR) - Poslanci koaličnej strany Most-Híd navrhujú zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane v budúcom roku. Zvýšiť sa má z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Návrh novely zákona o dani z príjmov predložila do parlamentu skupina poslancov Irén Sárközy, Tibor Bastrnák a Béla Bugár. Plénum by sa ňou malo zaoberať na nadchádzajúcej schôdzi. Novela by mala začať platiť od 1. januára 2020.Navrhované opatrenie je súčasťou koaličného sociálneho balíčka. Poslanci Mosta-Híd však upustili od svojho pôvodne predstaveného zámeru, aby sa nezdaniteľná časť základu dane zvyšovala postupne až na 22,7- násobok od roku 2021. V súčasnosom návrhu hovoria o zvýšení len od budúceho roka.Cieľom tohto opatrenia je podľa poslancov zvýšiť životnú úroveň pracujúcich, práve na to má poslúžiť zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.upozornili poslanci s tým, že EK osobitne upozornila na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie pri zamestnancoch zarábajúcich menej ako priemernú mzdu v porovnaní s inými krajinami Európskej únie.tvrdia poslanci. Výsledkom podľa nich je to, že daň z príjmu tvorí postupne vyššiu časť zo mzdy zamestnanca.uviedli poslanci v predkladacej správe k novele zákona.