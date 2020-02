Most-Híd nepodporí návrhy sociálnych zákonov Smeru-SD za 800 miliónov eur

Koaličná strana Most-Híd nepodporí návrhy strany Smer-SD na zdvojnásobenie rodičovských prídavkov a uzákonenie 13. dôchodku. Dôvodom sú blížiace sa parlamentné voľby a stabilita verejných financií, ako povedal v utorok na tlačovej konferencii predseda strany Béla Bugár.





"My nemáme problém s takými návrhmi sociálnych zákonov," uviedol Bugár. Pripomenul však decembrovú koaličnú dohodu, že v parlamente budú prerokované už iba návrhy zákonov vrátených prezidentkou Zuzanou Čaputovou. "Tak sa aj stalo, a preto sme odmietli aj návrhy opozičných partnerov. Dané slovo musí platiť, a práve preto nemienim meniť naše stanovisko," povedal Bugár.Druhým dôvodom odmietnutia návrhov koaličného partnera podľa Bugára je, že niekoľko dní pred voľbami považuje schválenie zákonov, ktoré vytvoria výdavky v štátnom rozpočte vo výške 800 miliónov eur, za nezodpovedné. "Tých 800 miliónov bude musieť nájsť budúca vláda v štátnom rozpočte," povedal predseda Mosta-Híd a zároveň pripomenul, že vláda už prijala návrh, podľa ktorého by výdavky mali byť zastropované.Zdvojnásobenie rodinných prídavkov od roku 2021 a rovnako úpravu zákona, ktorým bude garantované vyplatenie 13. dôchodku vo všetkých kategóriách už v decembri 2020, oznámil v utorok premiér Peter Pellegrini. Návrhy zákonov bude v stredu (12. 2.) schvaľovať vláda. Poslanci Smeru-SD by rovnako mali iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej by sa spomínané návrhy v rámci skráteného legislatívneho konania ešte pred parlamentnými voľbami (29. 2.) mali prijímať.