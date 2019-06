Most-Híd nesúhlasí s účasťou M. Daňa na inaugurácii Z. Čaputovej

Na archívnej snímke Martin Daňo. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 4. júna (TASR) - Vládny Most-Híd nesúhlasí s pozvaním neúspešného prezidentského kandidáta Martina Daňa na inauguráciu novej prezidentky Zuzany Čaputovej. Vyplýva to z vyjadrenia, ktorým strana reagovala na rozhodnutie Kancelárie Národnej rady SR pozvať neúspešných kandidátov vzhľadom na dodržanie tradície.uviedol Most-Híd vo svojom stanovisku. Nazdáva sa, že Daňo by mal byť vyškrtnutý zo zoznamu.Čaputová zloží sľub na slávnostnej schôdzi NR SR.doplnila kancelária svoje dôvody. Čaputová cez víkend uviedla, že pozvanie neúspešných kandidátov rešpektuje.Kancelária tiež pripomenula, že pozývanie čestných hostí na slávnostnú inauguráciu je v gescii Kancelárie prezidenta SR. Kancelária NR SR zabezpečuje len tú časť programu, počas ktorej hlava štátu zloží sľub do rúk predsedovi Ústavného súdu SR.Zuzana Čaputová sa ujme prezidentského úradu 15. júna, keď ju čaká inaugurácia. Ústavou predpísaný sľub zloží počas slávnostnej schôdze Národnej rady SR v sobotu 15. júna napoludnie v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave.