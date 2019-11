Most-Híd nevie, či podporí opozičnú novelu zákona o štátnom občianstve

Na snímke poslanec NR SR Tibor Bastrnák (Most-Híd), archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 23. novembra (TASR) – Vládny Most-Híd ešte nevie, či jeho poslanci podporia zmeny v zákone o štátnom občianstve, ktoré by umožnili ponechať si slovenské občianstvo nadobudnutím cudzieho. Novelu zákona, ktorá by vrátila stav spred leta 2010, predložili na najbližšiu schôdzu parlamentu opoziční poslanci. Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák pre TASR uviedol, že osobne by nemal problém návrh podporiť, avšak budú o tom ešte diskutovať na klube.povedal Bastrnák pre TASR s tým, že tento návrh berie ako politikárčenie vzhľadom na to, že má ísť o poslednú schôdzu pléna pred voľbami.Slovenský pas strácajú ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD) v roku 2010. Reagovala ním na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Od prijatia zákona sa objavili viaceré pokusy o zjemnenie tejto právnej normy, avšak ani jeden z nich nebol úspešný.Most-Híd kritizoval zákon o štátnom občianstve od jeho prijatia. Strana tvrdila, že norma robí z ľudí občanov dvoch kategórií a je protiústavná. Most-Híd ju s poslaneckými kolegami napadol na Ústavnom súde SR, ten však nedokázal povedať, či je zákon protiústavný. Za vlády Ivety Radičovej sa ho Most-Híd pokúšal neúspešne zmeniť.Novelu zákona predkladala opozícia napríklad na začiatku tohto volebného obdobia, v apríli 2016. Opoziční poslanci apelovali na vládny Most-Híd, aby ju podporil. Ten sa vtedy odvolal na to, že sa nepodarilo nájsť zhodu v koalícii.odpovedala pre TASR Lucia Kirinovičová z tlačového odboru ministerstva vnútra na otázku, či rezort podporuje takýto návrh.Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 19. novembra 2019) o slovenský pas 3132 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého (727). Vyplýva to zo štatistík ministerstva vnútra.