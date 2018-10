Most-Híd: Presun národnostných divadiel môže byť vnímaný ako precedens

Na snímke vľavo predseda strany Most - Híd Béla Bugár. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 10. októbra (TASR) - Most-Híd si uvedomuje, že novela zákona trojice jeho poslancov, ktorou sa navrhuje presun národnostných divadiel z krajov na štát, môže byť vnímaná ako precedens zníženia kompetencií vyšších územných celkov (VÚC). Strana považuje samosprávny princíp za jeden z najdôležitejších základných pilierov demokratického systému Slovenska a plne podporuje regionálne samosprávy ako nenahraditeľné články v oblasti rozvoja regiónov. Informovala o tom hovorkyňa koaličnej strany Most-Híd Klára Debnár.doplnila s tým, že strana vníma postoj dotknutých strán, a to aj koaličných partnerov, aj vedúcich predstaviteľov vyšších územných celkov. Strana podľa nej naďalej rokuje a hľadá riešenia, ktoré dokážu ponúknuť záruku spoločenského a finančného uznania národnostných umeleckých telies.Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) upozornil, že legislatívny návrh skupiny poslancov strany Most-Híd, aby národnostné divadlá prešli zo zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC do pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR, by mohol vyvolať protinávrh na zníženie príjmu z podielových daní pre krajské samosprávy. Za lepšie riešenie ako otvárať otázku zmeny zriaďovateľa považuje dohodu o finančnej pomoci štátu pre národnostné divadlá a ich nadregionálnu pôsobnosť. Pellegrini v tejto súvislosti pripomenul, že výnos z podielových daní majú samosprávy použiť na financovanie svojich kompetencií, vrátane oblasti kultúry.