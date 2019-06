Most-Híd rokoval s neparlamentnými stranami

Na archívnej snímke zľava podpredseda strany Most-Híd László Solymos, predseda strany Most-Híd Béla Bugár a predseda poslaneckého klubu Most-Híd v NR SR Gábor Gál. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 28. júna (TASR) - Most-Híd zatiaľ rokoval o možnostiach spolupráce pred budúcoročnými parlamentnými voľbami s Rómskou iniciatívou Slovenska a MKDA-MKDSZ. Potvrdil to predseda Mosta-Híd Béla Bugár.Začiatkom júla sa má strana zísť s Maďarským fórom, ktoré nedávno založil niekdajší predstaviteľ SMK a spoluzakladateľ Mosta-Híd Zsolt Simon. Ako to bude s rokovaním s SMK, sa Most-Híd dozvie po republikovej rade neparlamentnej strany, ktorá sa uskutoční tento víkend.doplnil Bugár, podľa ktorého sa črtá rozšírenie spolupráce aj s inými stranami na kandidačnej listine Mosta-Híd.O záujme rokovať hovoril Most-Híd po sobotňajšej republikovej rade strany. Chce diskutovať so stranami, ktoré prechovávajú jeho hodnoty, osloviť mieni neparlamentné strany. Stranám, s ktorými sa dokáže dohodnúť, ponúka miesta na kandidačnej listine. Na tento krok sa strana rozhodla po eurovoľbách, v ktorých neuspela. V prieskumoch verejnej mienky sa pohybuje na hranici zvoliteľnosti.