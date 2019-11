Most-Híd sa dohodol na spolupráci so stranou Šanca

Na snímke vľavo predseda strany Šanca Viliam Novotný a vpravo predseda strany Most-Híd Béla Bugár počas tlačovej konferencie na tému: Dohoda o predvolebnej spolupráci medzi stranami Most-Híd a Šanca 21. novembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 21. novembra (TASR) - Na kandidátke strany Most-Híd v parlamentných voľbách 2020 budú aj zástupcovia mimoparlamentnej strany Šanca. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informovali predsedovia strán Béla Bugár a Viliam Novotný.Predseda Mosta-Híd Bugár hovorí, že so Šancou ich spája napríklad zahranično-politická orientácia, program v oblasti zdravotníctva alebo snaha o pomoc regiónom. Spoločným cieľom je aj odstránenie slovensko-maďarského napätia.Strana Šanca prijala spoluprácu na základe programovej blízkosti s Mostom, ale aj vďaka možnosti presadzovať po voľbách vlastné programové ciele, priblížil Novotný. "Dohoda o spolupráci hovorí, že po voľbách sa spoločne rozhodneme o tom, či pôjdeme do koalície alebo nepôjdeme, a hlavne s kým," podotkol. Šanca chce presadzovať stredopravú koalíciu bez strán Smer-SD a ĽSNS. Most považuje tiež za garanta dobrej priateľskej spolupráce medzi Slovákmi, Maďarmi a príslušníkmi menšín.Doterajšia spolupráca so Smerom je podľa Novotného vecou Mosta, sústrediť sa chce na budúcnosť. Bugár pripomenul, že v súčasnej vláde často pôsobili ako "brzda", prispeli podľa neho aj k výmene vlády po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice a zastavili viacero sporných zákonov.Most-Híd v lete rokoval o spolupráci s viacerými maďarskými stranami, dohodol sa len s mimoparlamentnou MKDA. Konkrétny počet miest na kandidátke zverejní až po sobotnom (23. 11.) zasadnutí Republikovej rady. Strana MKDA by však mala mať podľa Bugára viac miest na kandidátke ako Šanca. Potvrdil tiež jednotku kandidátky - súčasného ministra dopravy Árpáda Érseka.Lídri strán sa vyjadrili aj k návrhu zákona Miroslava Beblavého (nezaradený), tzv. Lex Haščák, ktorý má priniesť zákaz krížového vlastníctva. Podľa Novotného ide populistický a protiústavný návrh. Na prípadné spory a súvisiacu politickú zodpovednosť upozornil aj Bugár.Strana Šanca vznikla v roku 2015, založila ju Eva Babitzová. Súčasným predsedom je Viliam Novotný, bývalý funkcionár a poslanec Národnej rady SR za SDKÚ-DS.Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.