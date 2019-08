Most-Híd sa pýta, či je nutné zriadiť rezort cestovného ruchu a športu

Na archívnej snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 8. augusta (TASR) - Most-Híd sa pýta, či je potrebné zriadiť samostatné ministerstvo cestovného ruchu a športu a zvýšiť výdavky štátu. Pre TASR to povedala hovorkyňa strany Klára Debnár v súvislosti s vyjadrením predsedu SNS, ktorý chce návrh na zriadenie ministerstva predložiť koaličným partnerom na najbližšej Koaličnej rade.uviedla Debnár.Smer-SD podľa slov hovorcu strany Jána Mažgúta zastáva názor, že cestovný ruch a šport si zaslúžia zvýšenú pozornosť.dodal.Hnutie Sme rodina by zriadenie ministerstva za určitých okolností považovalo za prospešné, ak by návrhu predchádzala aj seriózna diskusia.skonštatovalo pre TASR hnutie s tým, že preto Dankovo vyjadrenie komentovať nebudú.Dôvod nado vzniku nového ministerstva nevidí ani poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Sopko (OĽaNO).tvrdí. Rozvoju cestovného ruchu podľa jeho slov môže pomôcť len dôsledná a koncepčná podpora podnikania v tejto oblasti. Upozorňuje na prípadné prehlbovanie byrokracie spojené so zriadením nového ministerstva.Strana SaS zdôraznila, že Slovensko nepotrebuje ďalšie ministerstvá, ale kvalifikovaných ministrov a vládu.doplnila podpredsedníčka SaS Jana Kiššová. Za základ dobrého podnikateľského prostredia považuje to, že na trhu platia rovnaké podmienky pre každého.Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) trvá na vytvorení ministerstva cestovného ruchu a športu. V stredu (7. 8.) Danko povedal, že chce návrh na jeho zriadenie predložiť na najbližšej Koaličnej rade. Ministerstvo by malo mať podľa jeho slov dvoch štátnych tajomníkov, malo by mať v kompetencii prezentáciu štátu.O vytvorení ministerstva cestovného ruchu a športu už Danko hovoril v súvislosti so zavedením rekreačných poukazov. Mať ministerstvo, ktoré bude túto poddimenzovanú oblasť koordinovať, je podľa neho nevyhnutnosť. Označil to za systémový krok do budúcnosti. Argumentuje tým, že tento rok podporili nový potenciál turizmu na Slovensku rekreačné poukazy a nižšia DPH na ubytovacie služby.