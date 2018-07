Most-Híd sa zastal Patakyovej aj Žitňanskej, ktoré kritizovala SNS

Mária Patakyová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) – Koaličná strana Most-Híd sa zastala verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, ako aj koaličnej poslankyne NR SR a exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd), ktoré v posledných dňoch kritizoval koaličný partner Slovenská národná strana (SNS). TASR o tom informovala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Kritika na obe smerovala pre podujatie Dúhový Pride, bugárovci jej však nerozumejú. Most-Híd tiež SNS odkazuje, žeuviedla Debnár.SNS je zo Žitňanskej sklamaná, na Dúhovom Pride v sobotu 14. júla totiž uviedla, že za jej pôsobenia vo vláde sa začalo pracovať na riešení právnej situácie párov rovnakého pohlavia.vyhlásili národniari.Poslankyňa a exministerka sa zároveň zastala ombudsmanky Márie Patakyovej, o ktorej si národniari myslia, že by mala vo funkcii skončiť pre jej účasť na Dúhovom Pride a vyvesenie dúhovej vlajky na úrade.odkázal prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.uviedol koaličný Most.Patakyová priznala, že z odborného hľadiska zvažovala, či z titulu svojej funkcie má právo vystúpiť na podujatí, akým je Dúhový Pride. Vyhodnotila si to tak, že má povinnosť upozorňovať na to, že si SR neplní záväzky voči osobám rovnakého pohlavia.Most-Híd sa oboch zastal už v minulosti. Bolo to pre kritiku zo strany SNS voči Patakyovej za účasť na Dúhovom Pride aj v roku 2017. Paška Mostu vtedy odkázal, že poslanci SNS možno už nepodporia žiadneho jej kandidáta do verejných funkcií. Most-Híd reagoval tým, že Paškov názor svedčí o jeho mentálnej vyspelosti a zjavne nepochopil základné poslanie verejného ochrancu práv.Koaličný Most sa zastal i Lucie Žitňanskej, keď ju predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) kritizoval v súvislosti s jej vyjadreniami o zmenách v kreovaní Ústavného súdu SR. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár vtedy vyhlásil, že nemieni útočiť na svojich koaličných partnerov, ale nenechá ich atakovať jeho vlastných ľudí. Vyhlásil, že si ich bude chrániť.SNS sa v minulosti nepozdávala tiež napríklad snaha exministerky spravodlivosti o čiastočnú dekriminalizáciu užívania aj takzvaných tvrdých drog. Stierať rozdiely medzi legalizáciou a čiastočnou dekriminalizáciou považuje Most-Híd za nepresné a nepochopené.