Most-Híd v utorok nerokoval s maďarskými stranami

Na archívnej snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Most-Híd sa na utorkovom rokovaní maďarských strán nezúčastnil, rokovania považuje za ukončené. Pre TASR to povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme. Strana podľa jej slov trvá na svojom stanovisku.Magdeme už po poslednom stretnutí piatich maďarských strán koncom októbra vysvetlila rozhodnutie Mosta-Híd nekorektným postojom partnerov. Poukázala na to, že Maďarské fórum (MF), SMK a Spolupatričnosť o spoločnej kandidátke do budúcoročných parlamentných volieb informovali krátko po tom, ako prerušili rokovanie s delegáciou Mosta-Híd.tvrdí strana.SMK, MF a Spolupatričnosť v utorok pokračovali v rokovaniach o spoločnom postupe do parlamentných volieb. Rokovania o podmienkach zostavenia spoločnej kandidátky chcú ukončiť čo najskôr. Informoval o tom tlačový tajomník SMK Róbert Králik. Dodal, že pozvánku na rokovanie dostalo všetkých päť maďarských strán.Na spoločnom postupe sa dohodli koncom októbra po tom, ako bolo prerušené rokovanie piatich maďarských strán. Hnutie Spolupatričnosť má vytvoriť právne podmienky a premenovať sa na Magyar Közöségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť. Predseda MF Zsolt Simon vysvetlil, že pod týmto názvom budú strany kandidovať.Rokovanie bolo prerušené, pretože sa strany nevedeli dohodnúť na vylúčení prípadnej povolebnej spolupráce so Smerom-SD. Tú jednoznačne neodmietli Most-Híd a MKDA. Hovorkyňa Mosta-Híd vtedy uviedla, že rokovanie mala ukončiť SMK s tým, že požiadala delegáciu strán Most-Híd a MKDA, aby opustila rokovaciu miestnosť. Podľa jej slov nie je pravda, že Most-Híd odmietol vylúčiť povolebnú spoluprácu so Smerom-SD.