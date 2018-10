Most-Híd: Zdvojnásobenie daňového bonusu na dieťa pomôže rodinám

Na snímke podpredseda parlamentu SR Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 12. októbra (TASR) - Koaličná strana Most-Híd navrhuje zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do šiestich rokov. Zmeny by mali do platnosti vstúpiť od 1. apríla budúceho roka.Trojica poslancov Béla Bugár, Irén Sárközy a Tibor Bastrnák predložili do parlamentu novelu zákona o dani z príjmov. Návrhom by sa mal parlament zaoberať už na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa začína 16. októbra. Výška daňového bonusu od 1. januára 2019 bude 22,17 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška ročného daňového bonusu má dosiahnuť sumu 266,04 eura na jedno dieťa, pričom sa neprihliada na to, či je dieťa v predškolskom veku alebo staršie. Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je preto zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti.Poslanci chcú touto novelou pomôcť najmä mladým rodinám, pričom chcú vytvoriť vhodné podmienky na jej založenie. Mladá rodina s dieťaťom, resp. s deťmi do 6 rokov veku podľa Mosta-Híd má zvýšené finančné výdavky, ktoré sa spájajú s nástupom do materskej školy a neskôr do prvého ročníka základných škôl. "Finančná podpora rodín je najvýznamnejšia a je to najlepší nástroj. Práve preto sme navrhli s kolegami zvýšenie daňového bonusu na dvojnásobok. Na každé jedno dieťa do šiestich rokov veku rodine zostane viac peňazí," skonštatovala na piatkovej tlačovej konferencii jedna z predkladateliek Sárközy s tým, že tento návrh považuje strana za prorodinný. S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do 6. roku veku, o 22,17 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa.doplnil štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna. Zároveň doplnil, že na Slovensku existuje tiché zdanenie.myslí si Švejna.Návrh zákona bude mať nepriaznivý vplyv na rozpočet verejnej správy, ale podľa strany bude mať pozitívne sociálne vplyvy. Ak návrh prejde, štátna kasa týmto opatrením v budúcom roku príde o 39,7 milióna eur na dani z príjmov fyzických osôb. Prijatie návrhu by v roku 2020 predstavovalo hotovostný výpadok na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 74,6 milióna eur a v roku 2021 na úrovni 80,2 milióna eur.