Most-Híd: Zvyšovali sa príjmy ľudí, upravila sa nezdaniteľná časť

Na snímke sprava podpredseda strany Most-Híd, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ivan Švejna a poslankyňa NR SR za stranu Most-Híd Irén Sárközy. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) – Príjmy ľudí sa zvyšovali, nezdaniteľná časť základu dane sa však neupravila a bolo potrebné to zmeniť. Na tlačovej konferencii to uviedla poslankyňa za Most-Híd Irén Sárközy. Novelu zákona o dani z príjmov z dielne Mosta-Híd, ktorá rieši zvýšenie nezdaniteľnej časť základu dane, posunulo v stredu plénum do druhého čítania.skonštatovala Sárközy s tým, že sa napríklad zvyšovala minimálna mzda, spomenula aj príplatky za soboty, nedele či sviatky.Druhým problémom je podľa nej to, ako sú financované samosprávy.podotkla poslankyňa, podľa ktorej je potrebné riešiť aj to, ako financovať samosprávy.Podľa poslanca Tibora Bastrnáka (Most-Híd), ktorý je ďalším z predkladateľov, je toto opatrenie systémové. Niektoré samosprávy, ktoré sú proti tomuto návrhu, pretože by mali v dôsledku toho menej financií, podľa jeho slov nemajú pravdu.zdôraznil.Štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd) poznamenal, že Slovensko má veľmi vysoké daňové a odvodové zaťaženie pracujúcich, ktoré je treba znížiť. Poslanec Mosta-Híd Peter Antal, ďalší z predkladateľov zákona, tvrdí, že samosprávy, ktoré to budú potrebovať, si vedia rôznymi nástrojmi zvýšiť príjem cez vlastné opatrenia.Nezdaniteľná časť základu dane by sa mala podľa návrhu zákona, ktorý je momentálne v parlamente druhom čítaní, od budúceho roka zvýšiť z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Navrhované opatrenie je súčasťou koaličného sociálneho balíčka. Poslanci Mosta-Híd však upustili od svojho pôvodne predstaveného zámeru, aby sa nezdaniteľná časť základu dane zvyšovala postupne až na 22,7-násobok od roku 2021. V súčasnom návrhu hovoria o zvýšení len od budúceho roka. Cieľom tohto opatrenia je podľa poslancov zvýšiť životnú úroveň pracujúcich, práve na to má poslúžiť zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.