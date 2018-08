Most na Francisciho ulici v Poprade odovzdali do predčasného užívania

Na archívnej snímke Námestie svätého Egídia v Poprade Foto: TASR Foto: TASR

Poprad 27. augusta (TASR) - Most na Francisciho ulici v Poprade odovzdali v pondelok po rekonštrukcii do predčasného užívania.uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.Samotná rekonštrukcia sa začala v polovici mája tohto roka po schválení investičnej akcie zo strany mestských poslancov. Cestná premávka bola spočiatku pri čiastočnej uzávere riadená prenosným zvislým dopravným značením, od 27. júna pokračovali práce pri úplnej uzávere komunikácie v tomto úseku.informoval Andrej Dujava zo spoločnosti SLOV-VIA, s.r.o., Poprad, ktorá je zhotoviteľom diela.Do začiatku školského roka budú podľa jeho slov dokončené priechody pre chodcov, najneskôr do dvoch týždňov podhľady pod mostným objektom zo sanačnej malty a plastové zvody na odvodnenie izolácie.S prácami na rekonštrukcii mosta sa začalo 16. mája, doba výstavby je 120 dní od odovzdania staveniska. Cena diela predstavuje sumu 195.256,65 eura.