Most nad diaľnicou D2 pri odpočívadle Sekule bude naďalej uzavretý

Ilustračná snímka Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) - Most nad diaľnicou D2 v úseku Kúty-Malacky, v blízkosti odpočívadla Sekule, ostane úplne uzavretý aj v ďalšom období. Oznámila to Národná diaľničná spoločnosť (NDS).Nadjazd bude uzavretý do 12. septembra.ozrejmili diaľničiari.Pripomenuli, že v dôsledku obmedzenia nebude možné využívať prejazd nad diaľnicou medzi odpočívadlami Sekule na oboch stranách D2.