Most pri letnom kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch bude uzatvorený

Nové Zámky 5. júla (TASR) – Vodiči v Nových Zámkoch sa musia pripraviť na zmeny v doprave. Pre komplexnú rekonštrukciu tu bude od 15. júla do 27. decembra úplne uzavretý most na štátnej ceste 1/75 na Bezručovej ulici neďaleko kúpaliska Štrand.Pred mostom budú z oboch strán umiestnené zábrany, svetelné signály a betónové zvodidlá.informovala novozámocká radnica.Nákladná automobilová doprava nad 7,5 tony bude odklonená už na kruhovej križovatke v Dvoroch nad Žitavou v smere na Bajč a po ceste I/64 bude pokračovať v smere do Nových Zámkov až k okružnej križovatke pri bývalom podniku Elektrosvit.upozornil magistrát.