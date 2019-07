Most rokuje s SMK, stretol sa už s viacerými neparlamentnými stranami

Na archívnej snímke Ábel Ravasz. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. júla (TASR) - Vládny Most-Híd rokuje s SMK o prípadnej spolupráci. Diskusie už absolvoval s viacerými stranami. Potvrdil to podpredseda strany Ábel Ravasz s tým, že dohodu nevedia nájsť s Maďarským fórom, ktoré založil odídenec z Mosta-Híd Zsolt Simon. Most-Híd chce spolupracovať so stranami, s ktorými sa vie dohodnúť, a tým ponúkol aj miesta na kandidačnej listine.povedal Ravasz s tým, že Most-Híd chce tvoriť most medzi menšinami a majoritou.Most-Híd už podľa Ravasza rokoval s neparlamentnými MKDA-MKDSZ, Rómskou iniciatívou Slovenska, Maďarským fórom, Slovenskou konzervatívnou stranou a Šancou. Aktuálne rokuje s SMK. Ravasz avizuje druhé kolo rokovaní. Do konca leta by strana mala mať ucelený obraz toho, čo chcú a stranícke štruktúry by na jeseň mali odsúhlasiť ďalší postup.