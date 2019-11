Most v obci Strážske bude treba kompletne zrekonštruovať

Na snímke poškodený most cez rieku Laborec zo Strážskeho, foto z archívu. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Strážske 29. novembra (TASR) – Most v Strážskom cez rieku Laborec spájajúci mesto s miestnou časťou Krivošťany musí podstúpiť komplexnú rekonštrukciu. Počas jej realizácie prechod ponad rieku umožní dočasné premostenie. Bude určené pre peších i osobné automobily. Informoval o tom v piatok predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka počas kontrolného dňa.Ako Trnka uviedol, podľa odborného statické posudku je z pôvodných 27 nosníkov mosta len desať spôsobilých na to, aby most mohli využívať chodci. Jeden nosník spadol samovoľne, jeden počas obhliadkových prác zhodili a ďalších 15 budú musieť v budúcnosti takisto strhnúť.povedal Trnka s tým, že rekonštrukciu podstúpi i všetkých desať ponechaných nosníkov.uviedol Trnka. Definitívnu predstavu o tom, ako bude náhradné premostenie vyzerať, teda či bude prekrývať súčasný most alebo bude vedľa neho, ešte kraj nemá. Podľa Trnku je v procese zvažovania v súčasnosti viacero variant. Definitívne riešenie bude závisieť od konečných výsledkov celého statického posudku, ktorým kraj nateraz nedisponuje. Náklady na oba projekty predbežne vyčíslil na dva až štyri milióny eur v závislosti od zvolených alternatív premostenia i samotnej rekonštrukcie mosta. Kraj ich bude financovať z rezervného fondu.Časový horizont realizácie oboch prác bude podľa Trnku závisieť od verejnej obchodnej súťaže na dodávateľa.doplnil Trnka s tým, že sa budú snažiť, aby oba projekty realizoval jeden dodávateľ. Výhodou má byť nadväznosť prác.V správe KSK je spolu 53 mostov rovnakej konštrukcie, typu 'vloššák'. Po tom, čo začiatkom októbra došlo k samovoľnému spadnutiu jedného z nosníkov na moste v Strážskom, sa kraj rozhodol vykonať dôkladnú kontrolu všetkých týchto mostov. Podľa Trnkových slov ich bolo dosiaľ skontrolovaných 28.uzavrel Trnka.