Motivair by Schneider Electric rozširuje portfólio CDU jednotiek pre vysokovýkonné AI a HPC pracovné zaťaženia


Motivair by Schneider Electric, popredný inovátor v oblasti technológie kvapalinového chladenia pre digitálnu infraštruktúru, ...



motivair schneider electric image 676x355 22.12.2025 (SITA.sk) - Motivair by Schneider Electric, popredný inovátor v oblasti technológie kvapalinového chladenia pre digitálnu infraštruktúru, predstavil dve nové jednotky distribúcie chladiacej kvapaliny (Coolant Distribution Units, CDU), ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali rastúce požiadavky na chladenie pri vysokovýkonných výpočtoch.


Novinky MCDU-45 a MCDU-55 sú k dispozícii už teraz, pričom výroba začne začiatkom budúceho roka. Obe poskytujú vyššie chladiace kapacity, nové funkcie a konštrukčné vlastnosti, čo prevádzkovateľom umožňuje využívať širší rozsah teplôt chladenej vody, optimálne nasadenia a efektívnu prevádzku. Novinky dopĺňajú komplexného portfólio kvapalinového chladenia Motivair od spoločnosti Schneider Electric, podlahové a rackové jednotky CDU, ktoré sú prispôsobené tak, aby umožňovali chladenie pre hyperscale, AI, kolokáciu, edge a retrofit prostredia.

Kľúčové výhody jednotiek MCDU-45 a MCDU-55


Nové jednotky CDU sú navrhnuté tak, aby reagovali na meniace sa podmienky infraštruktúry v ére rýchleho rozvoja umelej inteligencie. Zákazníci totiž čoraz častejšie nasadzujú jednotky CDU mimo konvenčných priestorov určených pre IT zariadenia.

Kľúčové výhody modelov MCDU-45 a MCDU-55:

  • Optimalizácia priestoru a flexibilita: Vďaka novým vlastnostiam majú operátori väčšiu flexibilitu pri výbere správneho modelu, ktorý spĺňa ich špecifické ciele nasadenia.

  • Úspora energie: CDU majú širší rozsah prevádzky, čo prináša vyššiu energetickú účinnosť a zlepšuje PUE.

  • Zjednodušená údržba a dostupnosť: Možnosti variabilného umiestnenia CDU umožňujú flexibilnejší prístup k servisným zásahom bez narušenia AI pracovných zaťažení alebo IT operácií.

  • Vylepšená integrácia s chladiacimi zariadeniami: Široká škála CDU modelov (od MCDU-25 po MCDU-60) podporuje pokročilé stratégie riadenia tepla s presným riadením prietoku, monitorovaním v reálnom čase a adaptívnym vyvažovaním zaťaženia.


Novinky sú prvými produktmi, ktoré boli predstavené od akvizície spoločnosti Motivair spoločnosťou Schneider Electric vo februári 2025. V dôsledku exponenciálneho rastu aplikácií umelej inteligencie, najmä v prostrediach HPC, AI Factory a dátových centier, sú CDU navrhnuté tak, aby uspokojili výrazný dopyt po výpočtovom výkone s vysokou hustotou pomocou efektívnych a škálovateľných riešení kvapalinového chladenia.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Motivair by Schneider Electric rozširuje portfólio CDU jednotiek pre vysokovýkonné AI a HPC pracovné zaťaženia © SITA Všetky práva vyhradené.

