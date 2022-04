Motocyklista išiel z nočnej služby a narazil do stĺpa vedenia, po prevoze do nemocnice zomrel (foto)

7.4.2022 (Webnoviny.sk) - Policajti z Galanty vyšetrujú príčiny dopravnej nehody, ktorá si vo štvrtok ráno vyžiadala život 48-ročného motorkára. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, v Trnavskom kraji ide o prvú tragickú nehodu motocyklistu v tomto roku a o tretiu tohtoročnú smrteľnú nehodu v okrese Galanta.Podľa prvotných informácií vodič motorky Yamaha 850 išiel z nočnej služby od obce Malá Mača smerom do centra Sládkovičova. Pri prejazde miernou ľavotočivou zákrutou z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a narazil do stĺpa elektrického vedenia. Privolaní záchranári muža vo vážnom stave previezli do nemocnice, kde však svoj boj o život prehral.Polícia v súvislosti s touto nehodou apeluje na vodičov, aby si za volant svojich štvorkolesových, ale aj dvojkolesových vozidiel sadali len v prípade, ak im to ich zdravotný stav dovoľuje. Rovnako by nemali jazdiť, ak pociťujú akékoľvek známky únavy.