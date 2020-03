Motocyklista sa zranil pri páde v motokrosovom areáli v Čataji, na pomoc mu letel vrtuľník

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.3.2020 (Webnoviny.sk) - Zraneného motocyklistu prevážal záchranársky vrtuľník. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Hopjaková.Záchranári boli v sobotu popoludní privolaní na pomoc do motokrosového areálu v Čataji, kde 31-ročný motocyklista spadol. V stabilizovanom stave bol prevezený na centrálny príjem Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov Leteckí záchranári z Bratislavy boli dnes popoludní privolaní na pomoc do motokrosového areálu v Čataji. V starostlivosti rýchlej zdravotnej pomoci sa nachádzal 31-ročný motocyklista, ktorý spadol, preletel cez riadidlá a po páde ostal krátkodobo v bezvedomí.„Po pristátí záchranárskeho vrtuľníka priamo v areáli si pacienta prevzala do svojej starostlivosti posádka leteckých záchranárov. Muž sa sťažoval najmä na bolesti hrudnej chrbtice. Po doplnení liečby bol preložený na palubu a v stabilizovanom stave vrtuľníkom prevezený na centrálny príjem Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov,“ informuje Hopjaková.