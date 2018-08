Motocyklista v Bratislave narazil do nákladiaku: Je ťažko zranený

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) – Ťažkými zraneniami 34-ročného motocyklistu sa skončila pondelňajšia (6.7.) dopravná nehoda v Bratislave. Došlo k nej na diaľnici D1 v smere do Petržalky. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.Podľa doterajších informácií vrazil mladý vodič na motocykli zn. Yamaha vo vysokej rýchlosti pri prechádzaní zo stredného do ľavého jazdného pruhu do zadnej časti nákladného auta zn. Man TGX s návesom. Po náraze ho odhodilo do oceľových zvodidiel pri krajnici, pričom utrpel ťažké zranenia. Tie si vyžiadali jeho prevoz do jednej z bratislavských nemocníc.Pri nehode sa nikto ďalší nezranil. Alkohol v krvi vodiča nákladného auta sa nepreukázal, u vodiča motocykla bol nariadený odber krvi. Škoda bola vyčíslená na približne 8000 eur.Polícia v tejto súvislosti opätovne vyzýva nielen vodičov motocyklov, aby jazdili opatrne a rešpektovali príslušné ustanovenia zákona o cestnej premávke. Apeluje zároveň, aby jazdili bezpečne a s trpezlivosťou, plne sa venovali vedeniu vozidla a rýchlosť jazdy prispôsobili svojim schopnostiam a vlastnostiam motorových vozidiel. Nemali by požívať alkoholické nápoje či omamné alebo psychotropné látky.