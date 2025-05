Motocyklista v Slanskom Novom Meste, ktorý jazdil v zákaze činnosti sa snažil ujsť do lesa – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.5.2025 (SITA.sk) - Motocyklista v Slanskom Novom Meste (okres Košice-okolie) jazdil v zákaze činnosti a prekročil rýchlosť, pred policajtmi sa snažil ujsť do lesa. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach , hliadka namerala motocyklistu v pondelok popoludní, keď v obci Slanské Nové Mesto prekročil najvyššiu povolenú rýchlosť.„V nebezpečnej jazde pokračoval smerom do Slanca, kde predchádzal cez plnú čiaru, pričom sa snažil uniknúť policajnej hliadke," doplnili policajti. Motocyklista na úteku pred obcou Rákoš zišiel na lesnú cestu. V zákrute ale nezvládol riadenie a z motocykla spadol. „Pokúsil sa utiecť do lesa, no napokon bol hliadkou zadržaný v lesnom poraste," priblížila polícia.Polícia podrobila muža skúške na alkohol, ktorá mala negatívny výsledok, test na drogy ale vodič motocykla odmietol. Následná lustrácia ukázala, že má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Skutok bol teda kvalifikovaný ako marenie výkonu úradného rozhodnutia v súbehu s ohrozením pod vplyvom návykovej látky.