Motocyklista vo veľkej rýchlosti narazil do elektrickej rozvodne, zasahovali aj leteckí záchranári

14.6.2020 (Webnoviny.sk) - V nedeľu popoludní prijala posádka leteckých záchranárov Krištof 01 z Bratislavy požiadavku o urgentný let k Bernolákovu (okres Senec), kde 37-ročný motocyklista narazil pravdepodobne vo veľkej rýchlosti do elektrickej rozvodne. Pilot vrtuľníka pristál za asistencie polície v blízkosti miesta nehody.U motocyklistu prebiehala prítomnými záchrannými zložkami kardiopulmonálna resuscitácia, ku ktorej sa pridala aj lekárka leteckých záchranárov. Rozsiahle zranenia, predovšetkým hlavy však boli tak rozsiahle, že sa ho nepodarilo zachrániť a napokon im podľahol.Záchranársky vrtuľník so svojou posádkou odletel z miesta, žiaľ, bez pacienta. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková