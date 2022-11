Motorista Rasťo Chvála odporúča, ako v zime znížiť riziko autonehody

Oči na ceste, aj keď nie je sneh

Treba predvídať a skúšať, ako sa auto správa

Heslo zimy je "hlavne zľahka"

Pre každý prípad si skontrolujte autopoistenie

21.11.2022 (Webnoviny.sk) -Podľa odborníka je s príchodom zimy v prvom rade treba zmeniť myslenie – začať násobiť a deliť. V zime potrebujeme násobne viac pozornosti venovať ceste a dianiu, aby sme vedeli skôr reagovať. "Násobíme čas, ktorý potrebujeme na jazdu, aby sme sa už na začiatku nedostali do úzkych. Čiže ako prvé, potrebujeme viac času aby sme v nepriazni počasia a na zradnej ceste nemuseli ísť rýchlo. Potrebujeme násobne dlhšiu vzdialenosť na zastavenie a všetky úkony robíme ešte skôr. Okolie potrebuje násobne skôr vedieť, čo ideme urobiť a nenechávame si manévre na poslednú chvíľu," vymenúva novinár a influencer v tejto oblasti Rasťo Chvála. Na druhej strane je treba deliť rýchlosť a znižovať všetky faktory, ktorými sa za jazdy rozptyľujeme. "Musíme prispôsobiť rýchlosť, ktorou obvykle prechádzame zákruty, pretože čierny, studený a mokrý asfalt je iný než suchý a rozhorúčený."Hoci je v ostatných rokoch snehu už menej, ani čierne cesty nie sú v zime bezpečnejšie. Paradoxne, na snehobielej ceste bolo každému jasné, ako treba šoférovať, nehovoriac o tom, že na kvalitnom snehu dobre fungujú aj zimné pneumatiky. "Hnedá snehová čľapkanica je oveľa nebezpečnejšia, lebo dáva falošný pocit väčšej istoty. Vždy máme nutkanie ísť rýchlejšie, lebo je to iba mokrý roztápajúci sa sneh. Lenže pneumatiky sa posolenou kašou ľahko obalia, dezén nefunguje a auto ide nekontrolovane mimo želanej stopy," vysvetľuje Rasťo Chvála a dopĺňa, že oči na ceste je treba mať ešte viac hlavne začiatkom zimy, kedy je treba sledovať povrch, či sa na čiernom asfalte neobjavujú kryštáliky mrazu.Podľa skúseného motoristu bezpečná jazda v zime už dávno nie je len o šmykoch a ich zvládnutí. Šťastný návrat domov je o predvídaní a odhade situácie. "Dnešné autá nám umožnia zatočiť počas brzdenia, skrotia začínajúci šmyk, ale vždy len v istej zóne, len na tenučkej hranici priľnavosti. Ak ju prekročíme niekoľkonásobne, ani ten najlepší systém nás nevytiahne z biedy," hovorí novinár. Musíme teda vnímať, či ideme napríklad dolinou, kde je chladnejšie, či prechádzame most, vchádzame do tieňa a pod. "Ak ideme z Bratislavy do Banskej Bystrice po suchej diaľnici, ale hore pod Donovalmi sneží, musíme prepnúť program v hlave do zimného režimu. Na snehu môžeme pridať, aby sme zistili, akú to má priľnavosť. Ak za nami nikto nejde, skúsime si pribrzdiť, aby sme vedeli, ako auto na danom povrchu drží a ako sa pritom správa. Hlavne pri prvom snehu platí, že treba ubrať viac, než by sme chceli, keďže celý rok jazdíme na dobrej ceste a na túto novú situáciu nemáme odhad."Ak sa neviete pohnúť z miesta, brúsenie kolesami po zľadovatenom podklade nepomôže. "Čím sa kolesá viac pretáčajú šmýkaním, tým menej vás ťahajú dopredu. Radšej cúvnite, alebo sa skúste zľahka rozhojdať. Pri vychádzaní do kopca využívajte rozbeh a kinetickú energiu z miesta, kde sa ešte rozbehnúť dá," dáva svoj tip Rasťo Chvála a dodáva, že vo všeobecnosti a v priemere pre všetkých vodičov a ich schopnosti je v zime bezpečnejšie jazdiť na autách s automatom, keďže tento systém zvláda lepšie eliminovať zlozvyky. Pri jazde do zasneženého kopca s ním stačí držať konštantne plyn a ostatné nechať na prevodovku a elektronické systémy.Ak máte auto s pohonom 4x4, určite máte o starosť menej pri jazde hlbokým snehom či rozjazde do kopca. Netreba si však mýliť lepšie zrýchlenie aj s lepšou schopnosťou brzdiť. "Neraz je so štvorkolkou spojená aj väčšia hmotnosť a tým pádom ešte väčšia zotrvačnosť. Preto sa netreba nechať opantať a jazdiť veľmi opatrne. Častým neduhom štvorkolkárov je tiež netrpezlivosť a opovrhovanie ostatnými, ktorí sa ťažšie škrabú hore kopcom. Pritom s pohonom 4X4 sa netreba tlačiť dopredu, je lepšie nechať ostatným priestor na rozbeh,” upozorňuje motoristický influencer a dodáva, že na princíp jemnosti a ľahkosti jazdenia v chladných mesiacoch treba myslieť aj pri každom štartovaní a rozbiehaní auta."Pochopiteľne, autu nevyhovuje po štarte jazda na plný výkon. Netreba ho však dlho zahrievať na voľnobehu, treba vyraziť hneď do takej pol minúty od studeného štartu, ľahko pridávať, ľahko brzdiť a jemne prechádzať nerovnosti na ceste. Všetky súčasti auta tak prejdú rozcvičkou spoločne a postupne sa dostanú do stavu, kedy vedia ponúknuť plný výkon," uzatvára Rasťo Chvála.Zima je pre vodičov najnebezpečnejšie obdobie. Hrozba šmyku a neubrzdenia na zľadovatenej vozovke, neprehľadnejšia jazda v snehovej kalamite a zlom počasí, dlhšie šoférovanie za tmy či množstvo ďalších faktorov a situácií – to sú dôvody, pre ktoré treba rátať nielen s vyšším rizikom nehody ale aj väčším zmyslom autopoistenia.To umožňuje vyskladať si poistenie auta v jednom balíku a zvýhodniť si tak celkovú cenu. AutoMat v sebe zahŕňa na jednej zmluve havarijné poistenie a PZP, množstvo pripoistení pre všetky životné situácie spojené so svojím autom aj praktický bonus v podobe osobnej predpovede počasia KOOPERATIVA Meteo a tiež asistenčných služieb v oblasti starostlivosti o svoje zdravie eDoctor.Informačný servis