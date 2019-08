MOTORISTI, POZOR: Diaľnicu pri križovatke Triblavina v nedeľu uzavrú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 22. augusta (TASR) - Diaľnica D1 v úseku Bratislava - Trnava, pri križovatke Triblavina, bude v nedeľu (25. augusta) nakrátko uzavretá. Podľa informácií Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) obmedzenie potrvá od 8.00 do 8.15 h. Dôvodom je demontáž nefunkčného elektrického vedenia nad diaľnicou.Cesta bude uzavretá v oboch smeroch, do Bratislavy aj do Senca.informuje NDS.