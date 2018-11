Motoristi si berú úvery na stále drahšie jazdené autá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Priemerná cena jazdenky, na ktorú si slovenskí motoristi berú úver, je 8 835 eur. Ak ju porovnáme so stavom pred piatimi rokmi, je to nárast o 32 %. V prípade zánovných áut, ktoré charakterizuje nízky nájazd kilometrov a vek, je tento rast ešte vyšší. Kým pred piatimi rokmi bola priemerná cena zánovného vozidla financovaného na úver 9 455 eur, dnes to je 14 100 eur. Motoristi si teda berú úver až na o 50 % drahšie vozidlá ako pred piatimi rokmi.Každým rokom tiež rastie aj výška úveru, ktorý si motoristi na jazdenky berú. Kým v roku 2013 bola priemerná výška úveru 4 667 eur, dnes to je 7 285 eur. Ešte vyššie úvery sú si kupujúci ochotní vziať na zánovné vozidlá, v tomto roku je jeho priemerná výška 10 576 eur. Je to o 72 % viac ako pred piatimi rokmi. "V oboch prípadoch - jazdeniek aj zánovných, áut, každoročne klesá výška akontácie. Za posledných päť rokov išla nadol o vyše šesť percent pri jazdenkách a o desať percent pri zánovných vozidlách," vysvetľuje generálna riaditeľka siete autocentier AAA AUTO Karolína Topolová.Kupujúci sa vzhľadom na dobrú ekonomickú situáciu a rastúce príjmy neboja investovať do drahších jazdeniek. "Už u nich nehrá prím nízka cena, ale kladú dôraz na bezpečnosť vozidiel. Viac sa zaoberajú aj vekom a nájazdom kilometrov, preto sa stále častejšie rozhodujú pre zánovné vozidlá, ktoré sú trendom posledných pár rokov. Za posledných päť rokov vzrástol počet obchodov, v rámci ktorých zákazníci využili financovanie zánovných áut o 83 %. To je skutočne vysoké číslo, ktoré je okrem iného spôsobené aj širokými možnosťami financovania, ktoré sú konkurencieschopné financovaniu nových áut. Klienti môžu teda pri nákupe zánovného auta usporiť až 40 % oproti novému vozidlu a zároveň majú servis a podmienky financovania ako pri novom vozidle. Zákazníci u nás tiež oceňujú, že si môžu na jednom mieste vybrať vozidlo a zaistiť si výhodné financovanie," vysvetľuje Karolína Topolová.Výška mesačnej splátky, ktorú motoristi v priemere platia za ojazdené vozidlo, je aktuálne 161 eur. Za posledných päť rokov vzrástla iba o 12 eur. V prípade zánovných vozidiel je splátka o niečo vyššia. Majitelia v priemere platia 230 eur. Oproti roku 2013 tak uhrádzajú za úver o 25 eur viac. Priemerná doba financovania je päť rokov.