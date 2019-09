Motoristický salón v Bory Mall

Horúce motoristické novinky

13.9.2019 (Webnoviny.sk) - Tradičné motoristické podujatie prináša aj tento rok exkluzívne novinky. Počas víkendu od 20.9. do 22.9. na pôde Bory Mall na západe Bratislavy predstaví viac ako 300 vozidiel, eko-motorky, solárny katamarán či lietadlo. V sobotu 21.9. odštartuje aj Power tunning party.Na Motosalóne 2019 bude zastúpených viac ako 30 značiek automobilov a vyše 80 motocyklov. Predstavia sa chuťovky z Mercedes-Benz Bratislava, novinky aj od KIA, AUDI, VOLKSWAGEN, PEUGEOT, BMW, najhorúcejšia novinka z dielne moto kráľa Harley-Davidson Bratislava - HARLEY-DAVIDSON LIVEWIRE a návštevníci zažijú aj exkluzívnu premiéru na Slovensku: Elektrický STREETFIGHTER Zero SR/F.Dopraviť sa z Bratislavy do Košíc za 1 hod 23 min za cenu 28,40 € dokáže len lietadlo ATTACK VIPER SD4. Exkluzívne dvojmiestne športové lietadlo skonštruovali slovenskí výrobcovia a svojim spracovaním patrí medzi TOP 5 lietadiel tohto typu vo svete. VIPER SD4 má vstavaný padák pre celé lietadlo, autopilota a na palube má aj radar zobrazujúci ostatné lietadlá vo vzdušnom priestore. Pristavené bude na Motosalóne v Bory Mall.Na podujatí bude zaparkovaný aj SOLÁRNY KATAMARÁN. Tento svetový unikát je jediný na Slovensku. Green Boats Slovakia s ním aktuálne prevádzkuje vyhliadkové plavby po Liptovskej Mare. V harmónii s prírodou sa s ním môžu výletníci plaviť na objednávku aj kdekoľvek inde. Ekologický solárny katamarán SOLLINER je poháňaný slnečnou energiou a má nekonečný dojazd za dňa, v noci funguje na batériu až 18 hodín.Priestor dostanú aj E-MOTORKY SuperSOCO, prvé plne elektrické motorky, ktoré sú na Slovensku registrované ako motorové vozidlá v kategórii malých motoriek. Za ich prítomnosť na slovenskom trhu vďačíme jedinému registrovanému dovozcovi, firme ANTIK Telecom. Vo svojej ponuke má elektrické motorky a skútre, ktoré sú vybavené Full HD kamerou so stabilizátorom obrazu a nočným videním alebo modely pre náročnejších podporujúce superrýchle nabíjanie.Na motoristickom salóne v Bory Mall budú vystavené aj modely, ktoré sú výsledkom tvorivej práce dizajnéra, konštruktéra a pedagóga Štefana Kleina a jeho študentov Ateliéru Transport dizajn na VŠVU v Bratislave. Ateliér transport dizajnu spolupracuje s najvýznamnejšími automobilovými značkami ako VW, Ford, Audi, Škoda, Renault, BMV a Johnson Controls. Konfrontácia s výrobným prostredím provokuje k odlišným prístupom uvažovania, s ktorou sa pri stavbe modelov potýka aj profesorov asistent Mgr. Peter Baumann.V sobotu 21. septembra sa na parkovisku Bory Mall uskutoční aj stretnutie fanúšikov výnimočných automobilov. Vítané sú upravené, luxusné, vzácne, superšportové aj americké autá - ako nové, tak aj staršie. Fanúšikovia, ktorí prídu ukázať svoj 4-kolesový sen, majú možnosť zabojovať o trofeje seriálu Show & Shine Slovakia aj redakcie Power magazínu. Môžu sa zapojiť dokonca do moderovaného predstavenia áut, súťaže car limbo alebo si nechať odmerať decibely audio sústav či výfukov.Okrem automobilových noviniek a zaujímavých motoristických vychytávok si budete môcť vychutnať vytunované tátoše a skvelý program. Nechajte sa zviesť!Inzercia