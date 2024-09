Motorkár narazil pri Kozárovciach do protiidúcej dodávky, namerali mu viac než tri pol promile alkoholu

4.9.2024 (SITA.sk) - Viac ako tri promile v stredu poobede nafúkal 39-ročný motorkár, ktorý pri obci Kozárovce v Levickom okrese havaroval.Muž počas jazdy prešiel do protismeru a narazil do protiidúcej dodávky. So zraneniami ho prevážal vrtuľník. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania levickej polície.„Pri takomto stave, v akom jazdil motorkár, sú ťažké poruchy vedomia, blúznenie, nereagovanie na podnety. Ide o vážnu otravu alkoholom, keď je pomalé dýchanie a hrozí riziko zástavy dychu a krvného obehu,“ pripomenuli policajti.Opätovne apelujú na vodičov, aby nesadali za volant auta, motorky, či bicykla pod vplyvom alkoholu, a aby neohrozovali seba a ostatných účastníkov cestnej premávky.