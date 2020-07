Motorkár sa zrazil s autom a nehodu neprežil, polícia upozorňuje na zraniteľnosť na cestách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Smrťou 49-ročného motocyklistu sa skončila sobotňajšia zrážka motorky s osobným autom v Púchovskom okrese. Ako informuje trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, 49-ročný motocyklista z doposiaľ nezistených príčin prešiel na ceste l/61 medzi Visolajmi a Belušou do protismeru, kde čelne narazil do protiidúceho osobného auta zn. Škoda. Motocyklista utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič osobného auta neutrpel žiadne zranenia, dychovú skúšku na alkohol mal negatívnu.Počas slnečných dní je na cestách oveľa viac motorkárov, ako po iné dni. "Motocyklisti, uvedomte si, že patríte k najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. Ak sa zrazíte s motorovým vozidlom alebo s pevnou prekážkou, v drvivej väčšine sa to končí smrťou alebo ťažkým zranením s trvalými následkami. Nie je na mieste preceňovať svoje schopnosti a podceňovať riziká rýchlej jazdy," vyzýva polícia na sociálnej sieti.