Mototechna zvýšila predaj áut o tretinu, vsádza na inovácie a širší záber podnikania

TOP 10 najpredávanejších modelov zánovných áut v SR





1.

Škoda Rapid

6.

Kia Sportage





2.

Kia Ceed

7.

Suzuki Vitara





3.

Škoda Fabia

8.

Škoda Octavia





4.

Dacia Duster

9.

Kia Rio





5.

Renault Clio

10.

Peugeot 2008







Mototechna, ktorá funguje na Slovensku a v Českej republike pod spoločnosťou AURES Holdings (prevádzkovateľ medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO), predala za dobu šiestich rokov od svojho obnovenia už 48 000 áut s parametrami blízkymi novým vozidlám, ale s cenou aj o 40 percent nižšou. Priemerná cena automobilu predaného v Mototechne je 5 700 eur. Na Slovensku sú najpredávanejšími autami modely Škoda Rapid, nasledovaný Kiou Ceed a Škodou Fabia. Najžiadanejšie automobily sú vo variante hatchback, s benzínovým motorom, s manuálnou prevodovkou a v bielej farbe.V tomto roku Mototechna plánuje atakovať hranicu takmer 12 000 predaných áut, čo by predstavovalo prekročenie objemu 51 000 predaných áut za celú dobu fungovania. "Posledný rok bol pre Mototechnu zlomový, a to nielen vďaka ďalšiemu nárastu predajov zánovných automobilov, ale tiež sme v Českej republike rozšírili oblasti podnikania a vznikli nové projekty. Tie sme pre lepšiu orientáciu postupne rozčlenili pod ďalšie značky skupiny. Ako prvá v tomto roku vznikla značka Mototechna Classic, pod ktorou predávame v Českej republike investičné vozidlá. Poslednou značkou skupiny je zatiaľ Mototechna Drive, ktorá ponúka do prenájmu nové vozidlá," vysvetlila Karolína Topolová, generálna riaditeľka spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO. Mototechna tiež pre celú skupinu testuje novinky z inovačného laboratória AuresLab, ktoré svoju činnosť zahájilo v januári tohto roka.Nová značka Mototechna Classic, pod ktorú sa sústredil predaj investičných vozidiel v Českej republike, stihla za dobu svojej krátkej existencie predať už také lahôdky ako je napríklad Lancia Kappa po prezidentovi Václavovi Havlovi, Ford Mustang zo šesťdesiatych rokov, pickup Ford Ranchero z roku 1972 aj niekoľko veteránov z éry socializmu. Aktuálne najdrahším vozidlom v ponuke je s cenou 8,5 milióna českých korún (v prepočte 330 tis. eur) Jaguar XK120 z roku 1949.Zatiaľ najmladšou novinkou spustenou v tomto roku je značka Mototechna Drive, ktorá sa orientuje na prenájom nových vozidiel. Mototechna Drive je vďaka širokej škále modelov vozidiel schopná ponúknuť ceny mesačného nájmu auta začínajúceho už od 5 000 českých korún. "Za túto sumu môžete jazdiť vozidlom Kia Rio. Na opačnom póle sú potom luxusné autá, ako napríklad BMW X6 za 35 000 korún mesačne. Sme tiež momentálne jednou z mála spoločností, ktorá požičiava aj elektromobily," vysvetľuje Topolová. "V súčasnej chvíli máme v Českej republike 400 prenajatých vozidiel celkom ôsmych značiek. V roku 2019 plánujeme zahájiť identickú činnosť aj na Slovensku a v Poľsku. Strategickým zámerom Mototechna Drive je aj rozšírenie škály produktov, napríklad o operatívny leasing alebo car sharing," doplnila.