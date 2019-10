Mourinho má namierené do ďalšieho veľkoklubu. Kto sa ho snaží získať?

Tréner Jose Mourinho. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dortmund 23. októbra (TASR) - Portugalčan Jose Mourinho by sa mohol v blízkej budúcnosti stať novým trénerom futbalistov Borussie Dortmund. Podľa informácií denníka Bild je prezident vestfálskeho klubu Hans-Joachim Watzke s Mourinhom už dlhší čas v kontakte a 56-ročný Portugalčan sa už dokonca učí po nemecky.Dortmund je v domácej súťaži na štvrtom mieste, na vedúci Mönchengladbach stráca bod. Mourinho by mal na lavičke Borussie nahradiť Luciena Favreho, o ktorého má údajne záujem RB Lipsko. Bild pri informáciách o Mourinhovi napísal, že v prípade dohody by musel kontroverzný tréner súhlasiť s výrazným znížením platu oproti tomu, ktorý mal v Manchestri United. Práve na lavičke anglického veľkoklubu sedel Mourinho v rokoch 2016-2018. Odvtedy je na voľnej nohe. Predtým trénoval FC Porto, Real Madrid, Chelsea Londýn či Inter Miláno.