Mourinho po obrate Tottenhamu: V kabíne som bol k hráčom mäkší

Tréner Tottenhamu Jose Mourinho počas zápasu 5. kola B skupiny skupinovej fázy Ligy majstrov Tottenham Hotspur - Olympiakos Pireus 26. novembra 2019 v Londýne. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 27. novembra (TASR) - Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho to v Lige majstrov so svojimi tímami vie. Cez skupinovú fázu prešiel s Portom, Chelsea Londýn, Interom Miláno, Realom Madrid i Manchestrom United a podarilo sa mu to aj s Tottenhamom Hotspur. Pri Mourinhovom domácom debute na lavičke Spurs prehrávali minulosezónni finalisti s Olympiakosom Pireus 0:2, no napokon triumfovali 4:2.Mourinho už po pol hodine hry stiahol z ihriska Erica Diera a na trávnik poslal Christiana Eriksena. Dánsky stredopoliar sa chopil dirigentskej taktovky, rozhýbal ofenzívu a "kohútom" sa podaril dokonalý obrat. "," uviedol kouč Tottenhamu.Dele Alli, ktorý strelil dôležitý gól do šatne na 1:2, označil prvý polčas za katastrofu. "."Dvakrát sa strelecky presadil Harry Kane. Kapitán Spurs očakával, že Olympiakos bude klásť tuhý odpor. "."