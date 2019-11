Mourinho sa cíti emocionálne silnejší a verí v súčasných hráčov Spurs

Jose Mourinho, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 21. novembra (TASR) - Jose Mourinho verí, že s futbalistami Tottenhamu Hotspur môže v nasledujúcom ročníku zabojovať o titul v najvyššej anglickej súťaži. Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii, kde ho oficiálne predstavili ako nástupcu Mauricia Pochettina. V stredu podpísal kontrakt do konca sezóny 2022/2023.Finalisti Ligy majstrov 2018/2019 figurujú až na štrnástej priečke Premier League, takže vedenie klubu sa rozhodlo ukončiť 5,5-ročnú spoluprácu s argentínskym trénerom. Portugalec má v kariére na konte 25 trofejí s FC Porto, FC Chelsea, Interom Miláno, Realom Madrid a Manchestrom United. Premiéru na novej lavičke absolvuje v sobotnom londýnskom derby na pôde West Hamu United.citovala Mourinha agentúra AP.Zisk trofeje, ktorá Tottenhamu uniká od roku 1961, je veľká motivácia, no predchádzajúci Mourinhov angažmán sa neskončil triumfálne. V Manchestri United ho odvolali vlani v decembri a od roku 2002 prvýkrát nedoviedol niektorý klub k ligovému prvenstvu. Za jedenásť mesiacov bez práce podľa vlastných slov hľadal aj príčiny neúspechu:Päťdesiatšesťročný Mourinho sa po prvý raz od príchodu do Porta ujal kormidla počas sezóny. V najbližšom prestupovom období nebude žiadať veľké sumy na prestavbu mužstva: