Mozartov portrét z detstva vydražili za štyri milióny eur

Paríž 29. novembra (TASR) - Ojedinelý portrét rakúskeho hudobného skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta, ktorý ho zachytáva ako 13-ročného, predali za štyri milióny eur na dražbe aukčného domu Christie's v Paríži. Konečná suma pritom výrazne presiahla predpokladanú čiastku, informovala vo štvrtok stanica BBC.Obraz zachytáva Mozarta, ako hrá na čembalo počas turné po Taliansku v januári 1770. Podľa Christie's sa Mozart a jeho otec zdržiavali v tom čase v meste Verona s popredným predstaviteľom Benátskej republiky Pietrom Lugiatim. Lugiati - obdivovateľ Mozarta - si objednal predmetnú maľbu.Dielo je pripisované umelcovi z Verony. "S najväčšou pravdepodobnosťou ho namaľoval veronský majster Giambettino Cignaroli, ktorý bol Lugiatiho bratrancom," uviedla Astrid Centnerová, šéfka oddelenia Christie's pre starožitné diela.Počas Mozartovho života vzniklo iba päť portrétov toho hudobného génia, pripomína BBC.Portrét, vydražený v stredu na parížskej aukcii, púta pozornosť bádateľov, pretože zároveň zobrazuje kompletný notový záznam, ktorý je zachytený len na tomto obraze. Mozart bol už v čase tohto talianskeho turné považovaný za "zázračné dieťa" sveta hudby.Inkriminovaná partitúra je na obraze označená ako "molto allegro" (veľmi rýchlo) a v súčasnosti je svetovo známa ako "Allegro of Verona, KV72a in G Major". Niektorí muzikológovia tvrdia, že môže ísť o autorské dielo samotného Mozarta, ale podľa iných ide o štýl príznačný pre benátskeho skladateľa Baldassara Galuppiho.Portrét sa dostal do aukčného domu Christie's zo zbierky francúzsko-švajčiarskeho klaviristu a dirigenta Alfreda Cortota.